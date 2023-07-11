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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Группа туристов из Белоруссии попросила помощи при спуске с Эльбруса

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России помогли группе белорусских туристов спуститься с горы Эльбрус.

Группа состояла из пяти человек, они находились на высоте 5 тысяч 300 метров. Помощь потребовалась, так как двум участникам похода плохо.

"Туристов спустили вниз, все живы, здоровы", - сообщил "Интерфаксу" дежурный поисково-спасательного отряда.

По данным пресс-службы МЧС РФ, восхождение не было зарегистрировано.

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