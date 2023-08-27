Турист из Краснодара погиб на Эльбрусе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии на вертолете эвакуировали со склона Эльбруса тело туриста из Краснодара, который погиб, сорвавшись с горы, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о происшествии поступила в 08:00 в воскресенье. Турист был в составе группы из 14 человек, поднимавшейся на Эльбрус. На высоте 5 тыс. метров он сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью, говорится в сообщении.

К 12:30 спасатели на вертолете эвакуировали тело погибшего в поселок Терскол и передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.