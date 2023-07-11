Дума приняла закон об экологической маркировке продукции в РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий перечень слов, которые производитель имеет право использовать при продаже органической продукции.

Документ № 153298-8 был внесен в парламент сенаторами летом 2022 г.

Согласно закону "Об органической продукции" сейчас производитель имеет право использовать при маркировке органически чистых товаров надписи, содержащие слово "органический", а также его сокращения или слова, производные от этого слова. Минсельхоз в 2019 г. своим приказом утвердил знак органической продукции: белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" и "organic". Однако, указывая на этикетке слова "эко", "био", "натуральный" и другие его производные, производитель не обязан иметь какие-либо специальные документы, подтверждающие данные свойства.

"Таким образом, на российском рынке существует колоссальное количество брендов, легально применяющих принадлежащее им на монопольных, исключительных основаниях право на использование товарных знаков, включающих элементы, указывающие на экологичность и натуральность этих брендов. Однако на самом деле эти бренды либо не являются таковыми, либо не имеют документов, подтверждающих данные свойства товаров", - отмечалась проблема в одном из исследований Федерального института промышленной собственности.

Принятый закон предлагает для маркировки органической продукции и ее рекламы использовать не только слово "органический" или равнозначные слова, но также и слова "экологический", "биодинамический", "биологический", "экологически чистый", "зеленый", их сокращения или слова, производные от этих слов, обозначения "эко", "био", отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Торговля продукцией, которая была выпущена в обращение до дня вступления в силу данного закона, допускается до истечения срока ее годности.