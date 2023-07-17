Путин поручил Минобороны подготовить ответ на атаку на Крымский мост

Президент не увидел военного смысла в этой атаке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российское Минобороны готовит предложения о возможном ответе на атаку на Крымский мост, сообщил на совещании президент Владимир Путин.

Он назвал случившееся терактом.

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", - сказал Путин.

"Произошедшее - это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", - отметил президент.

На этом же совещании он поручил расследовать случившееся, как можно скорее начать ремонт моста, усилить меры безопасности, помочь пострадавшей и осиротевшей в результате атаки девочке.

По данным Национального антитеррористического комитета, Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя надводными беспилотными аппаратами. Они повредили его автодорожную часть. По факту возбуждено уголовное дело о теракте.