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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Путин поручил скорректировать Стратегию нацполитики с учетом новых регионов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству совместно с Советом поручено обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, предусмотрев, в том числе, интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной нацполитики РФ.

Кроме того, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Росмолодежью поручено принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью в новых регионах по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции.

Генпрокуратуре совместно с Роскомнадзором поручено принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, в том числе с использованием СМИ и интернета, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере.

Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции.

Владимир Путин Минпросвещения Минобрнауки
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