Вице-премьер Чернышенко призвал с уважением относиться к Исинбаевой

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко не стал комментировать ситуацию, возникшую вокруг олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, отметив, что у него недостаточно фактуры для этого, но при этом призвал с уважением относиться к российской спортсменке.

"У меня просто недостаточно фактуры для того, чтобы давать свою оценку. Но, прежде всего, нужно с уважением относиться к тому, что это одна из величайших спортсменок российских, и надо разобраться в фактологии - кто что сказал, какой текущий статус, где находится", - сказал Чернышенко журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию с Исинбаевой.

Он подчеркнул, что из СМИ узнает противоречивые сведения. "Поэтому сгоряча что-то тут комментировать не стоит", - сказал вице-премьер.

Ранее в среду министр спорта Олег Матыцин заявил о недопустимости поведения двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая сказала, что воинское звание майора у нее было лишь "номинальным".

"Недопустимо так относиться к воинскому званию и событиям, которые происходят в стране. Необходимости публичного осуждения нет, но каждый гражданин, любящий свою страну, отрицательно относится к таким заявлениям", - сказал Матыцин.

Ранее Исинбаева сообщила, что в сентябре вернется к исполнению своих обязанностей члена Международного олимпийского комитета, так как МОК успешно проверил ее и не имеет претензий.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году. Ранее в СМИ сообщалось о том, что МОК собирается проверить Исинбаеву, которая является воспитанницей спортивного общества ЦСКА и имеет звание майора ВС РФ.