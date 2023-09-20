Минсельхоз ждет сохранения господдержки АПК в 2024 году на уровне 500 млрд рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Господдержка сельского хозяйства России в 2024 году составит порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с предыдущими годами, сообщил в Госдуме глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В 2024 году, я надеюсь, (господдержка - ИФ) будет не меньше, чем по предыдущем году. Мы сейчас ведем активную работу с Минфином для того, чтобы определить конечные цифры. Порядка 500 млрд рублей в целом будет направлено на сельское хозяйство. Это будет сопоставимо с предыдущими годами", - сказал он.

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цифра в 500 млрд рублей его озадачила.

"Если расходы будут такими же, как в текущем году, то значит развития соответствующего не будет. Поэтому необходимо поставить вопрос об увеличении расходов на сельское хозяйство, в том числе на субсидирование краткосрочных кредитов, на льготные инвестиционные кредиты", - сказал он.

"Мы все хотим, чтобы бюджет был увеличен, - ответил Патрушев. - Но знаете, с чего мы начинали. У нас был бюджет четыре года назад порядка 300 млрд рублей, сейчас мы говорим 500 млрд рублей. Бюджет увеличивается". Он заявил, что соответствующая работа по формированию бюджета будет продолжена.

"Я могу, конечно, взять на себя обязательство, сейчас пообещать. Но сомневаюсь, что смогу сделать больше, чем уже сделано. Мы с Минфином в постоянно диалоге. Вы знаете, что постоянно "допы" (дополнительные средства - ИФ) даются на сельское хозяйство. Да, хотелось бы больше, но неплохо и то, что есть", - заявил он.

Как сообщал Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и аграрным вопросам 6 сентября, в 2023 году на агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также на развитие сельских территорий направлено свыше 480 млрд рублей.