Климат теплеет!

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сильнейшая жара на юге европейского континента и наводнении в других районах мира! Чем это объясняется? На этот вопрос нашему специальном корреспонденту Вячеславу Терехову отвечает заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик Владимир Семенов.

Климат теплеет!

Корр.: В последнее время активное распространение получила такая шутка: Бог не знает что делать с человечеством – или зажарить или потопить? Шутка появилась, учитывая погодные капризы. Так что происходит с климатом?

Семенов: Климат теплеет! Это научный факт. Мы это абсолютно точно знаем, благодаря достаточно полной сети наземных и корабельных наблюдений за последние 150 лет, а в последние 40 лет еще и со наблюдений спутников. Мы видим, как Земля в целом становится теплее, разогревается. Это касается не отдельных регионов, а в целом всей планеты.

Главный температурный индикатор – это океан. Океанографические данные, доступные с 1970-х годов, показывают, что океан нагревается и накапливает огромное количество тепла. Он нагревается не только в верхних, но и в более глубоких слоях – до 500-700 метров. За 100 лет температура на всей планете выросла примерно на 1,2 градуса.

Корр.: Это на всей планете, а в России?

Семенов: В России потепление происходит быстрее более чем в 2 раза.

Корр.: С чем это связано?

Семенов: Мы – северная страна, а чем ближе к Полюсу в Северном полушарии, тем активнее темпы потепления. Это следствие физических законов. При повышении температуры ледники, снежный покров и морские льды уменьшают свою площадь, а соответственно площадь условно более "черных" земель и океана становится больше. Более темная поверхность поглощает больше солнечной радиации, сильнее разогревается, и это приводит к дальнейшему таянию льда и снега. Мы называем это "положительной обратной связью".

Мало того. Добавьте сюда еще водяной пар в атмосфере. Из-за наличия водяного пара и его переноса высокие широты также греются быстрее, чем низкие. В России, как и в других северных странах – Канаде, Скандинавских странах потепление идет более быстрыми темпами. Это то, что мы знаем достоверно.

Второе. С этим нагревом, с увеличением средней температуры меняется характер атмосферной циркуляции. Атмосферная циркуляция – это потоки ветра, распределение и движение воздушных масс.

Атмосферный воздух, циркулируя в масштабах планеты формирует циклоны и антициклоны, атмосферные фронты, так называемые струйные течения, горизонтальные и вертикальные круговороты воздуха. Крупномасштабный перенос воздуха движется с запада на восток в Северном полушарии в средних широтах.

Круговорот воды и воздуха.

Корр.: О циклонах и антициклонах постоянно говорят в сводках погоды. Они и определяют погоду, которую мы и ощущаем. Так?

Семенов: Да это так. Но есть еще виды циркуляции, влияющие на региональную погоду и климат, которые мы можем определить только с помощью инструментальных наблюдений.

Я имею в виду, например, меридиональные круговороты воздуха. Воздух на экваторе поднимается вверх, затем движется на высоте более километров 10 км на север, в районе 30 градусов северной широты опускается вниз. Дальше поток движется у поверхности обратно на юг, формируя огромную петлю уже вертикальной циркуляции. Она довольно медленная по сравнению с движением циклонов, мы ее не увидим, но данные наблюдений показывают, что она является очень важной частью атмосферной циркуляции.

Все составляющие атмосферной циркуляции зависят от температурных контрастов, которые также меняются при глобальном потеплении. Например, океан нагревается медленнее, чем суша, а это увеличивает температурный контраст суша-океан в летний период. При этом меняется бризовая циркуляция, муссоны. Северные моря тоже разогреваются, сокращается площадь арктических морских льдов. Аномальный нагрев меняет температурные контрасты и региональную циркуляцию атмосферы.

Вообще сокращение арктических морских льдов, наверное, самое явное и очевидное проявление глобального потепления. Морской лед в летние месяцы за последние 40 лет сократился почти в два раза. Это хорошо видно и с берега, и с кораблей, а самое главное со спутников, которые с 1979 года мониторят эту ситуацию с большой точностью и достоверностью.

И мы видим, как сокращается северная шапка морских льдов. Это вещь очевидная и заметная. И это тоже влияет на атмосферную циркуляцию, потому что там где лед – там, соответственно, холодно, где льда нет – тепло.

Изменения глобальной температуры и температурных контрастов влияют не только на циркуляцию атмосферы, но и на круговорот воды на планете.

Корр.: Круговорот воды? По-моему, реки текут с севера на юг, океаны никуда не перемещаются.

Семенов: Это так, но реки текут из-за выпадающих осадков, а точнее из-за баланса осадков и испарения, а осадки связаны с влагой, которая переносится потоками воздуха в атмосфере. На все эти процессы также влияет глобальное потепление. При глобальном потеплении большетепловой радиации приходит к поверхности, и этот тепловой дисбаланс компенсируется испарением. Больше испаряется воды с поверхности океанов, соответственно, больше и осадков выпадает на поверхность. Осадков в целом с потеплением становится больше и интенсифицируется круговорот воды или гидрологический цикл, говоря научным языком. Но осадки распределены по планете неравномерно. В каких-то регионах они растут, а в каких-то, наоборот, при потеплении сокращаются. Например, в Северном полушарии в средних и высоких широтах осадки в целом растут – это для России хорошо. Больше осадков, больше снега, больше стока наших северных рек, больше чистой пресной воды, а вот в субтропиках, где расположены густонаселенные страны юго-восточной Азии, как раз осадки уменьшаются.

От кого вреда для климата больше?

Корр.: В какой степени на потепление климата влияет извержение вулканов ?

Семенов: В очень маленькой. Часто слышны такие заявления, что вулкан выбрасывает столько углекислого газа, сколько все человечество не выбросит. Это или от незнания, нежелания хоть немного изучить обсуждаемый предмет, или следствие предвзятой позиции. Все вулканы на нашей планете хорошо изучены вулканологами, геологами. Хорошо известно, сколько выбрасывается в атмосферу углекислого газа при извержениях вулканов. Так вот все вулканы выбрасывают в год около 2% от выбросов, связанных с деятельностью человека! Это объективные оценки. Даже если произойдет извержение какого то крупнейшего вулкана, то это будет не 2% , а 3% - 4%.

Корр.: Климат теплеет независимо от деятельности человека?

Семенов: Если мы берем масштабы в 60 лет и более, то основной фактор - это деятельность человека, это усиление парникового эффекта, из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере. Это прежде всего углекислый газ, который выбрасывается при сжигании ископаемого топлива - нефти, угля и газа. Парниковые газы условно перехватывает уходящую от поверхности Земли тепловую длинноволновую радиацию и часть ее возвращают обратно на поверхность, тем самым вызывая дополнительный нагрев.

Чем объясняется сильнейшая жара в Европе?

Корр.: Вернемся, как говорят, "на нашу грешную землю". На юге Европы сейчас наблюдается сильнейшая жара. Даже есть десятки людей погибших от жары. Чем она объясняется?

Семенов: Средиземноморье – это зона стационарного антициклона, так называемого "Азорского максимума"., который и вызывает практически всегда солнечную погоду и приводит к жаркой температуре. Но в последнюю неделю, там наблюдается занос еще более жаркого воздуха из Северной Африки, с пустыни. Накладываясь на уже жаркие летние температуры, это приводит к таким аномалиям, которые мы видим сейчас в южной Европе. Это следствие наложения двух факторов.

Что ждет Россию?

Корр.: Можно предположить, как дальше будет развиваться климат, погода у нас в России?

Семенов: Можно. Еще в середине 90-х годов были сделаны первые скоординированные расчеты с моделями климата, то есть проекции будущих изменений климата на основе нескольких моделей. Использовалась не одна модель, а уже группа моделей, разработанных в разных мировых центрах, в том числе и в России, в Институте вычислительной математики РАН, и разработаны так называемые сценарные оценки будущих изменений климата, в том числе и для московского региона. Сценарными они называются потому что в них задавались различные оценки (сценарии) будущих антропогенных выбросов парниковых газов и аэрозолей. Согласно этим моделям, в анализе результатов которых принимал участие и я, тогда аспирант Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, мы определили, что в московском регионе среднегодовое потепление через 30 лет составит около полутора градусов. Сейчас, по прошествии этих 30 лет мы видим, что эти оценки подтверждаются.

В принципе, модели в целом воспроизводят те изменения, которые мы наблюдали в ХХ веке, и поэтому мы доверяем их результатам. Также нужно отметить, что эти модели основаны на известных физических законах, последних достижениях теоретической и экспериментальной физики, и успешно используются для прогноза погоды. Модели показывают для территории России к концу XXI века рост среднегодовой температуры на 7-8 градусов при, так называемом, агрессивном сценарии антропогенного воздействия, т.е. если мы не будем сокращать выбросы парниковых газов. Если же мы будем принимать не кардинальные, но умеренные усилия для сокращения выбросов , то к середине века выбросы начнут снижаться, и рост температуры составит около 3-4 градусов к концу века. Вот такие прогнозы.

Корр.: Европейская жара до нас дойдет?

Семенов: Думаю она дойдет до Германии, Австрии и Чехии. От Сахары до нашей страны слишком большое расстояние. Разогретый воздух к нам приходит из Прикаспийской низменности или из Сирийской пустыни.