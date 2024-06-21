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Ученые выяснили, что попытки снизить температуру в Калифорнии усилят жару в Европе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Применение технологий с целью понизить высокие температуры в штате Калифорния на западе США может иметь непреднамеренный побочный эффект – усиление периодов аномальной жары в Европе. Об этом говорится в исследовании американских ученых в журнале Nature Climate Change.

"Наше исследование показывает, что осветление морских облаков может быть очень эффективным для западного побережья США, если провести его сейчас, но оно может в будущем вызвать длительные периоды сухой и жаркой погоды в Европе", - приводит The Guardian слова одного из авторов исследования Джессики Ван.

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Согласно исследованию, применение геоинженерии – комплекса мер, направленных на активное изменение климатических условий – с целью понизить температуру в одном регионе, в тоже самое время может вызвать противоположный эффект в других частях мира. Авторы полагают, что последствия такого вмешательства труднее прогнозировать, а цели – сложнее достичь, чем считалось ранее.

Так, исследователи воспользовались компьютерными моделями климата Земли за 2010 и 2050 годы и спрогнозировали последствия двух операций по осветлению морских облаков: в небе распыляют специальный аэрозоль, благодаря которому отражается больше солнечного излучения, и снижаются масштабы глобального потепления. По сценарию, к таким мерам прибегли над северо-восточной частью Тихого океана – в субтропическом поясе вблизи Калифорнии и в средних широтах недалеко от штата Аляска.

Моделирование показало, что, если бы такие меры предприняли в 2010 году, осветление облаков вблизи Аляски снизило бы риск опасного роста температур в регионе на 55%, а вблизи Калифорнии - на 16%. Однако в 2050 году осветление облаков у берегов Аляски было бы намного менее результативным, а действия у берегов Калифорнии привели бы к противоположному эффекту - к повышению температуры.

Авторы исследования отмечают нехватку регулирования в этой области, которое мало препятствует попыткам отдельных государств, компаний или частных лиц прибегать к геоинженерии, способной при этом ухудшить жизнь людей в другой части планеты.

США Калифорния
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