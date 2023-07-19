Путин заявил о необходимости разобраться с причинами возгорания на полигоне в Крыму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - С причинами возгорания на полигоне в Кировском районе Крыма еще предстоит разобраться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С причинами пожара надо будет еще разобраться. Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то, конечно, нужно будет сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи. Я думаю, что там немного времени займет, все прогорит и закончится, но надо быть очень аккуратными сейчас", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Как сообщалось, полигон загорелся в Кировском районе на востоке Крыма. Организована эвакуация примерно на сутки жителей четырех населенных пунктов в радиусе 5 км (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное) - около 2,2 тысячи человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по старой дороге.

Глава республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация из-за возгорания военного полигона нормализуется в течение суток.