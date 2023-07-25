Суд отправил под домашний арест главного инженера московского ТЦ "Времена года"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест Евгения Боткина - главного инженера московского торгового центра "Времена года", где в минувшую субботу в результате прорыва трубы погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Боткин отправлен под домашний арест на срок до 22 сентября, сообщили в суде во вторник.

Таким образом суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании Боткину меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным суда, Боткину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Как сообщалось, в субботу, 22 июля, в ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах.

В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять человек были госпитализированы с ожогами различной тяжести.

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

О задержании Боткина стало известно в понедельник, 24 июля.