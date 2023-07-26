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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 14 лет колонии строгого режима основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.) Илье Сачкову по делу о государственной измене, передал корреспондент "Интерфакса".

Сачкову также назначено ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тыс. рублей, говорится в приговоре коллегии, оглашенном в среду.

Бизнесмен признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

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В ходе прений сторон государственное обвинение просило назначить Сачкову 18 лет колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Процесс в отношении Сачкова прошел в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Защита Сачкова отмечала, что дело было рассмотрено в "спринтерском темпе" - за десять рабочих дней.

В F.A.C.C.T. после оглашения приговор "Интерфаксу" сообщили, что "защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ".

В компании также отметили, что "все подразделения F.A.C.C.T. работают в штатном в режиме", добавив, что Сачков "продолжает работать над проектами и технологиями кибербезопасности, и, по его словам, он продолжит эту работу, где бы ни находился".

Сачков был арестован 29 сентября 2021 года.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела, однако, не сообщалось. Защита Сачкова заявляла, что возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Сачков мог передать США данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с российскими военными.

Вину Сачков не признал. Через адвоката он заявлял, что считает свое дело "новым делом Дрейфуса", что он "русский инженер", "не изменник, не шпион и не предатель".

Group-IB Илья Сачков Московский городской суд
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