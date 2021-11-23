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Обвиняемый в госизмене бизнесмен Сачков обратился к Путину

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемый в госизмене основатель компании Group-IB Илья Сачков заявляет, что он не шпион и просит президента позволить ему находиться под домашним арестом.

"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса, я не изменник, не шпион и не предатель. Очень прошу своего президента Владимира Владимировича Путина позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом с максимальными отграничениями", - говорится в заявлении Сачкова, распространенного его адвокатами.

Адвокат Сачкова Сергей Афанасьев сообщил журналистам, что решение Лефортовского суда будет обжаловано. "Илья просил передать, что он чувствует себя хорошо, ему начали поступать письма, корреспонденция, настроение не подавленное", - сказал адвокат.

По его словам, Сачков также получил все необходимые лекарства в СИЗО "Лефортово". "В настоящее время все бытовые вопросы налажены, с бытом проблем нет", - сказал Афанасьев.

Ранее во вторник Лефортовский суд Москвы продлил арест Сачкова по ходатайству ФСБ России до 28 февраля. Главе компании, занимающейся кибербезопасностью, вменяется государственная измена. Бизнесмена обвиняют в выдаче другой стране сведений, составляющих гостайну. Сачков, по словам его адвоката, не признал вину.

Официально фабула дела не разглашалась, так как материалы уголовного дела засекречены.

Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Илья Сачков Владимир Путин Сергей Афанасьев Group-IB

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