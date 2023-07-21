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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Прокурор запросил для основателя Group-IB Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене

Прокурор запросил для основателя Group-IB Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене
Илья Сачков. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило Московский городской суд назначить 18 лет колонии строгого режима основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T) Илье Сачкову, обвиняемому в госизмене, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Афанасьев.

По его словам, защита в прениях сторон настаивала на оправдании Сачкова.

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Приговор Сачкову будет оглашен 26 июля в 13:00.

Процесс в отношении основателя Group-IB проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Адвокат Сачкова в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что дело было рассмотрено в "спринтерском темпе" - за десять рабочих дней.

Основателю Group-IB предъявлено обвинение в госизмене. Он был арестован 29 сентября 2021 года.

По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну. Официально о фабуле дела не сообщалось. Вместе с тем, как заявлял адвокат Сачкова, возникшие к нему претензии не связаны с деятельностью Group-IB. Вину Сачков не признает.

Group-IB, как сообщалось на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.

Group-IB Илья Сачков
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