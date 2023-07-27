Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"
События в этой стране и международная реакция на них заставили министра вспомнить февраль 2014 года
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Переворот в Нигере - антиконституционный акт, и Москва призывает навести порядок в этой африканской стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров Первому каналу. Заявление министра опубликовано на сайте МИД.
"Считаем, что переворот - это антиконституционная затея. В таких случаях всегда занимаем четкую позицию, - сказал Лавров. - Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок".
Лавров обратил внимание, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, англичане, генеральный секретарь ООН осудили переворот: "Все сказали, что недопустимо менять власть недемократическим путем".
"В этой связи вспоминается февраль 2014 года - госпереворот на Украине. В ответ на недоуменные вопросы Западу, гарантировавшему нарушенные позиции соглашения, почему не могут призвать оппозицию к порядку, нам "расплывчато" отвечали, что демократический процесс иногда бывает "непредсказуемым"", - сказал он.
"Судите сами, как западные коллеги относятся к госпереворотам. С одной стороны, к происходящим где-то вдалеке, а с другой - которые они сами организовывают", - констатировал глава МИД.
26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против президента Нигера Мохамада Базума и захватили его. Это привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.
Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией и содержится в президентском дворце в столице страны Ниамее вместе с Базумом. Позже сотни протестующих собрались в Ниамее в поддержку Базума.
27 июля Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддерживает мятежных гвардейцев.
В этот же день восставшие военные обвинили вооруженные силы Франции в нарушении режима закрытия границ страны после того, как в Ниамее приземлился французский военный самолет, сообщило телевидение Чада. Представитель мятежного Национального совета спасения родины потребовал "строгого соблюдения положений о закрытии воздушных и сухопутных границ страны".