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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"

События в этой стране и международная реакция на них заставили министра вспомнить февраль 2014 года

Лавров назвал переворот в Нигере "антиконституционной затеей"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Переворот в Нигере - антиконституционный акт, и Москва призывает навести порядок в этой африканской стране, заявил глава российского МИД Сергей Лавров Первому каналу. Заявление министра опубликовано на сайте МИД.

"Считаем, что переворот - это антиконституционная затея. В таких случаях всегда занимаем четкую позицию, - сказал Лавров. - Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок".

Лавров обратил внимание, что государственный секретарь США Энтони Блинкен, англичане, генеральный секретарь ООН осудили переворот: "Все сказали, что недопустимо менять власть недемократическим путем".

"В этой связи вспоминается февраль 2014 года - госпереворот на Украине. В ответ на недоуменные вопросы Западу, гарантировавшему нарушенные позиции соглашения, почему не могут призвать оппозицию к порядку, нам "расплывчато" отвечали, что демократический процесс иногда бывает "непредсказуемым"", - сказал он.

"Судите сами, как западные коллеги относятся к госпереворотам. С одной стороны, к происходящим где-то вдалеке, а с другой - которые они сами организовывают", - констатировал глава МИД.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против президента Нигера Мохамада Базума и захватили его. Это привело к протестам в столице и вызвало предупреждения региональных властей о готовящемся государственном перевороте.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован президентской гвардией и содержится в президентском дворце в столице страны Ниамее вместе с Базумом. Позже сотни протестующих собрались в Ниамее в поддержку Базума.

27 июля Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддерживает мятежных гвардейцев.

В этот же день восставшие военные обвинили вооруженные силы Франции в нарушении режима закрытия границ страны после того, как в Ниамее приземлился французский военный самолет, сообщило телевидение Чада. Представитель мятежного Национального совета спасения родины потребовал "строгого соблюдения положений о закрытии воздушных и сухопутных границ страны".

МИД Нигер ООН Сергей Лавров Энтони Блинкен Украина Мохамад Базум
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