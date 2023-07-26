Президент Бенина поедет в качестве посредника в Нигер, где произошла попытка переворота

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Экономическое объединение стран Западной Африки в среду делегировало президента Бенина Патриса Талона в Нигер с посреднической миссией для урегулирования напряженной ситуации в стране.

По сообщению нигерийской прессы (Нигерия сейчас председательствует в этом объединении), президент страны Бола Тинубу провел встречу с Патрисом Талоном, по итогам которой стало известно о том, что президент Бенина направляется в Нигер.

Ранее в среду стало известно, что часть служащих президентской гвардии выступили против главы Нигера Мохамеда Базума. Собеседник Associated Press сообщил, что гвардия окружила дом, в котором находятся президент и его супруга. В данный момент идут переговоры между сторонами.

С утра среды военная техника также заблокировала доступ к некоторым министерствам. При этом в столице страны Ниамее сохраняется относительно спокойная обстановка.

Что спровоцировало недовольство президентской гвардии, пока остается неизвестным.