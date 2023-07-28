Макрон назвал мятеж в Нигере опасным событием для всего региона

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон осудил действия военных в Нигере и назвал мятеж угрозой регионального масштаба. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьером Папуа - Новой Гвинеи Джеймсом Марапе.

"Я самым решительным образом осуждаю военный переворот, - сказал Макрон. - Этот мятеж абсолютно незаконный и очень опасный для жителей Нигера, Нигера и всего региона".

Он призвал к освобождению президента страны Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка. Как передает АР, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что у гвардейцев еще есть время свернуть мятеж, если они прислушаются к международной реакции.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступили против главы государства и захватили его, а также окружили ряд министерств в столице - Ниамее. Сообщения о захвате Базума вызвали уличные протесты. Командование армией сначала держало нейтралитет, но 27 июля Генштаб заявил о поддержке мятежных гвардейцев.

Министр внутренних дел страны Хамаду Сулей был арестован гвардейцами и удерживается в президентском дворце вместе с Базумом. Поступали сообщения, что Базум пока не подал в отставку и ведет переговоры с мятежниками. 27 июля в его микроблоге появилось заявление о том, что демократия в Нигере победит. По данным АР, президент Бенина Патрис Талон, который объявил, что поедет в Нигер для посредничества в переговорах, в страну пока так и не приехал. Призыв главы МИД Нигера Хасуми Масуду, который через France 24 позвал сограждан выступить против мятежа, остался без ответа.

Западный военный чиновник, находящийся в Нигере, высказал АР мнение, что, судя по всему, вооруженные группы в Нигере сейчас делят власть, они ведут переговоры, ситуация остается напряженной.