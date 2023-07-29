Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в центре Таганрога накануне пострадали шестнадцать человек, сообщил в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т.ч. в состоянии средней тяжести - 9, а также 1 - тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, на месте ЧС до окончания разбора завалов будут дежурить медики.

В РоссииГлава Таганрога ввел режим ЧС в районе взрываЧитать подробнее

"Пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов", - написал Голубев.

Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. "Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно", - отметил он.

Днем в минувшую пятницу в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв. В Минобороны РФ заявили о том, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты.

Таганрог Ростовская область Василий Голубев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что по итогам встречи Путина с главами стран Африки по Украине будет заявление

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога ВСУ

Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Путин заявил о планах обсудить с африканскими лидерами урегулирование ситуации на Украине

Путин заявил о планах обсудить с африканскими лидерами урегулирование ситуации на Украине

Что произошло за день: пятница, 28 июля

Кабмин утвердил возможность постановки на воинский учет без личной явки в военкомат

Кабмин утвердил возможность постановки на воинский учет без личной явки в военкомат

Глава Африканского союза увидел готовность Путина вести диалог по Украине

В "Роснефти" сообщили о задержании виновника инцидента на Куйбышевском НПЗ

Юдаева оставит должность первого зампредседателя Банка России

США сняли санкции с экс-менеджера "Роснефти" Касимиро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });