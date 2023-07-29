Пострадавшие в результате ЧП в Таганроге получат выплаты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В результате взрыва в центре Таганрога накануне пострадали шестнадцать человек, сообщил в субботу губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в т.ч. в состоянии средней тяжести - 9, а также 1 - тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, на месте ЧС до окончания разбора завалов будут дежурить медики.

"Пострадавшие получат выплаты. На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов", - написал Голубев.

Губернатор добавил, что в настоящее время специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба. "Там, где это уже сделано, коммунальные службы приступают к уборке территории. Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно", - отметил он.

Днем в минувшую пятницу в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв. В Минобороны РФ заявили о том, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты.