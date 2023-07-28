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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Ростовский губернатор сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога

По предварительным данным, пострадали 15 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В центре Таганрога, у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета, пострадали несколько человек, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет, - написал он. - Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол".

Информация об ущербе уточняется.

Вскоре губернатор уточнил, что к врачам обратились пока 15 человек. "Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет", - повторил он.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале репостил одну из фотографий из канала губернатора.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Андрей Фатеев Василий Голубев Таганрог Ростовская область
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