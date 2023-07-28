Ростовский губернатор сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога

По предварительным данным, пострадали 15 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В центре Таганрога, у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета, пострадали несколько человек, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет, - написал он. - Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол".

Информация об ущербе уточняется.

Вскоре губернатор уточнил, что к врачам обратились пока 15 человек. "Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет", - повторил он.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале репостил одну из фотографий из канала губернатора.