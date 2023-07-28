Ростовский губернатор сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога
По предварительным данным, пострадали 15 человек
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В центре Таганрога, у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета, пострадали несколько человек, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет, - написал он. - Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол".
Информация об ущербе уточняется.
Вскоре губернатор уточнил, что к врачам обратились пока 15 человек. "Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет", - повторил он.
Мэр Таганрога Андрей Фатеев в своем телеграм-канале репостил одну из фотографий из канала губернатора.