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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку по факту обстрела украинской стороной жилой инфраструктуры Таганрога.

"В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры г. Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Днем в минувшую пятницу в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" произошел взрыв.

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В Минобороны РФ заявили о том, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил ранее в субботу, что в медучреждения обратились 16 человек. По его словам, на месте ЧС до окончания разбора завалов будут дежурить медики.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Таганрог Ростовская область Татьяна Москалькова ООН
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