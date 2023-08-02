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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Что произошло за день: среда, 2 августа

Подтверждение приговора журналисту Сафронову, рост курсов валют на Мосбирже и вооруженный гранатой человек в Уфе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу по делу журналиста Сафронова. Приговор осужденному за госизмену репортеру 22 года колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб. признан законным.

- Fitch понизило рейтинг США до "АА+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. На фоне этого рынок акций США начал торги в среду с негативным настроем. Европейские фондовые индексы упали на новости о снижении суверенного рейтинга США.

- Курс евро на "Мосбирже" достиг 103 рублей. Доллар превысил 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

- Вооруженный гранатой мужчина угрожал устроить взрыв на Нагаевском шоссе в пригороде Уфы. Он сдался сотрудникам правоохранительных органов после общения с главой Башкирии Радием Хабировым. Им оказался военнослужащий, являющийся фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части.

- Минздрав заверил, что все виды медпомощи в РФ останутся бесплатными. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о том, что медицинская помощь станет платной, являются неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта. Однако госучреждения вправе оказывать пациентам платные услуги.

- Российские военные предупредили о запрете движения судов в Керченском проливе. Также запрещаются полеты летательных аппаратов. Исключения делаются для судов ВМФ, Росгвардии и ФСБ России, а также судов, следующих в светлое время суток по фарватерам через пролив транзитом или в порты Керченского пролива.

- Утвержден перечень российского ПО, обязательного для предустановки на компьютеры и смартфоны. В новый список добавлены несколько видеосервисов.

- Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. 45-летний итальянский вратарь выигрывал, в том числе, чемпионат страны, Кубок УЕФА и чемпионат мира.

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