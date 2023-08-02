Курс евро на "Мосбирже" достиг 103 рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рубль продолжает дешеветь на торгах среды на "Мосбирже", курс евро достиг планки в 103 рубля впервые с 28 марта 2022 года, доллар торгуется выше 94 рублей впервые с этой же даты, китайский юань находится выше 13 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

К 18:00 по Москве евро дорожал на 1,82 рубля до 103 рублей. Доллар к этому времени дорожал на 1,92 рубля, до 94,25 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дорожала на 1,88 рубля - до 98,19 рубля, юань дорожал на 23,4 копейки - до 13,07 рубля.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. В то же время, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен", - комментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.