Российские военные предупредили о запрете движения судов в Керченском проливе
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российские военные распространили навигационное предупреждение, согласно которому запрещается движение судов и полеты летательных аппаратов в Керченском проливе, свидетельствует сайт Минобороны РФ.
Согласно сообщению, опубликованному в разделе с информацией для мореплавателей, плавание всех судов и плавсредств, передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены.
Исключения: суда ВМФ, Росгвардии и ФСБ России, а также суда, следующие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе.
Согласно документу, также установлены районы для досмотра судов.