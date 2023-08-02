Курс доллара на "Мосбирже" поднялся выше 94 рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" уверенно дорожают американский доллар, евро и юань. Курс доллара превысил 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года, евро движется по направлению к 103 рублям, китайский юань торгуется выше 13 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

В 17:17 по Москве доллар подорожал на 1,72 рубля, до 94,05 рубля. Евро к этому времени дорожал на 1,73 рубля, до 102,91 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,72 рубля - до 98,03 рубля. Курс китайского юаня вырос на 20,6 копейки - до 13,04 рубля.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. В то же время, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.