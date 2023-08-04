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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

РФ предложила БРИКС создать Медицинскую ассоциацию и рабочую группу по ядерной медицине

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россия предложила странам БРИКС создать Медицинскую ассоциацию международного объединения, а также рабочую группу по ядерной медицине и научный медицинский журнал, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава РФ.

"Российская сторона предложила создать Медицинскую ассоциацию БРИКС. Новое объединение укрепит роль врачебного сообщества, позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве организации", - говорится в пресс-релизе Минздрава РФ по итогам 13-й встречи министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане.

Также в итоговую декларацию встречи вошли предложения России по созданию рабочей группы БРИКС по ядерной медицине и собственного научного медицинского журнала БРИКС.

"Собственный Научный медицинский журнал БРИКС сможет стать инструментом поддержки ученых, а также представит мировому сообществу совместные проекты стран объединения БРИКС", - отмечается в сообщении.

При этом идея создания рабочей группы БРИКС по ядерной медицине стала итогом Международного экспертного форума по ядерной медицине стран БРИКС, состоявшегося в Москве и Обнинске 20-21 июля 2023 года, говорится в пресс-релизе.

"Потенциал БРИКС велик не только внутри объединения, но и для оказания помощи нуждающимся странам", - приводит пресс-служба слова замглавы Минздрава РФ Сергея Глаголева, принявшего участие во встрече.

РФ БРИКС
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