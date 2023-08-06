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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Польский трубопроводный оператор PERN в воскресенье сообщил о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба", восстановление прокачки ожидается 8 августа.

"Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки - утро вторника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на месте происшествия продолжают работать все службы PERN, к работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Также присутствует специализированная компания, которая с завтрашнего дня займется рекультивацией участка, чтобы вернуть его в исходное состояние".

"С начала мероприятия работает и контролирует всю работу кризисная команда PERN, назначенная в соответствии с процедурами антикризисного управления", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.

Польша PERN Дружба
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