Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Польский трубопроводный оператор PERN в воскресенье сообщил о повреждении одной из ниток западного участка нефтепровода "Дружба", восстановление прокачки ожидается 8 августа.

"Службы PERN достигли поврежденного участка одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" в гмине Ходеч. Это магистраль, которая транспортирует сырую нефть морских поставок на запад. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления прокачки - утро вторника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на месте происшествия продолжают работать все службы PERN, к работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. Также присутствует специализированная компания, которая с завтрашнего дня займется рекультивацией участка, чтобы вернуть его в исходное состояние".

"С начала мероприятия работает и контролирует всю работу кризисная команда PERN, назначенная в соответствии с процедурами антикризисного управления", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что одна из двух веток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии была отключена в воскресенье из-за утечки на участке в Польше. Вторая ветка нефтепровода функционирует без изменений.