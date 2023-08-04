В Турции из лагеря хотят выселить десятки российских детей

Роспотребнадзор следит за развитием ситуации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о выселении из турецкого лагеря детей из России, просят родителей обращаться в территориальные управления службы для составления претензий к туроператору.

"Роспотребнадзор взял ситуацию с выселением российских детей из турецкого лагеря на контроль", - сказали журналистам в ведомстве.

Служба призвала родителей этих детей обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.

Издание "Турдом" со ссылкой на мать одного из детей сообщило, что почти сто детей, приехавших 26 июля в Кемер в летний лагерь, могут быть выселены из отеля 5 августа, поскольку организатор лагеря не оплатил их проживание. Из первого отеля, по ее словам, их выселили 1 августа, организаторы нашли для них другую гостиницу.