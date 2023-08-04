Туроператор "Колибри" объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российских детей, отдыхающих с 19 июля в лагере "Колибри" в Турции, переселили в другой отель, а 5 августа досрочно отправят в Москву из-за овербукинга, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела продаж туроператора "Колибри" Дмитрий Мартин.

"Никого из лагеря не выселяли. Дети находятся на экскурсии и сейчас возвращаются в отель. Выезд в Москву планировался 9 августа, а мы возвращаемся досрочно 5 августа, так как отель не продлевает размещение детей из-за овербукинга, у них стоп-сейл", - сказал Мартин.

Он пообещал, что семьям детей вернут деньги за неиспользованные дни отдыха.

Издание "Турдом" со ссылкой на мать одного из детей 4 августа сообщило, что почти сто детей, приехавших 26 июля в Кемер в летний лагерь, могут быть выселены из отеля 5 августа, поскольку организатор лагеря не оплатил их проживание. Из первого отеля, по ее словам, их выселили 1 августа, организаторы нашли для них другую гостиницу.

СМИ уточняли, что детей в ночь на 2 августа выселили из отеля Batont Garden Resort в курортном местечке Гейнюкпотому что российский туроператор, у которого были приобретены путевки, не оплатил отель. По информации родителей, ночь дети провели в парке, а в другой отель они заселились только на следующий день.

В Ассоциации туроператоров России со ссылкой на родителей детей уточнили, что лагерь организовывал не туроператор, а индивидуальный предприниматель, с которым и подписывались договора. У родителей не было ни маршрутных квитанций, ни ваучеров, ни документов, подтверждающих организацию отдыха. Билеты они получили в один конец.

На сайте туроператора сказано, что он предлагает в Турции детские и молодежные, а также спортивные лагеря по фиксированным датам. Путевка в лагерь стоит от 83,5 тысячи рублей на 15 дней и 96,5 тысячи рублей на 22 дня. В стоимость входит авиаперелет из Москвы, 3-4 местное проживание, питание "все включено", анимация, клуб английского языка.

Сайт агрегатора детских лагерей Incamp.ru сообщает, что организатор лагеря "Колибри" в Турции ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по оплате оказанных ему услуг перед ООО "Инкэмп.ру".