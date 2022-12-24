Кабмин продлил программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции будет действовать до 30 октября 2023 года, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд рублей, в 2024 году - 19,5 млрд рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Согласно сообщению, срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства - три года.

Как отмечается, "в перечне приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, - продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника".

"Средства льготных кредитов можно направлять не только на приобретение материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин", - сообщает кабмин.

Согласно сообщению, решение принято в связи с востребованностью этой меры поддержки.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 года. Продление такой возможности позволит еще большему числу предприятий снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов.