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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Петербургский суд признал экстремистской книгу американского неонациста Мейсона

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга запретил к распространению в России сборник Siege ("Осада") американца Джеймса Мейсона, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд признал текст книги, опубликованный 5 сентября 2017 года в электронном формате на 527 страницах (3-е издание) под авторством Джеймса Мейсона (Мэйсона), экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории РФ", - говорится в сообщении.

Суд включил 11 интернет-адресов с этой книгой в специальный реестр.

Вынося решение, суд принял во внимание возбужденное в октябре 2021 года дело по ст.282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), связанное с созданием организации для подготовки и совершения в Бурятии терактов по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды. Согласно протоколам допросов, фигуранты дела придерживаются ультраправой идеологии, которая сформирована в том числе под влиянием деятельности американской неонацистской организации террористической направленности и книги "Осада". Подозреваемые, как считает следствие, планировали преступления против бездомных, людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а также представителей неславянских национальностей.

Экспертиза книги показала, что в ней есть признаки призывов к экстремистской деятельности либо оправдывающие ее необходимость.

В процессе разбирательства сотрудники правоохранительных органов изучили материалы по 11 электронным адресам, на которых размещены страницы, посвященные книге "Осада" со ссылками на скачивание. Установлено, что их администрировали с территории Германии, США, Панамы и Украины.

РФ Джеймс Мейсон
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