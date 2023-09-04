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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

ФСБ задержала в Херсонской области украинца, собиравшего бомбы для диверсантов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает о задержании гражданина Украины, собиравшего взрывные устройства для диверсионной группы, действовавшей в Запорожской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена деятельность гражданина Украины, 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении терактов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.

"Ранее принятыми мерами члены преступной группы задержаны, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 205 "Террористический акт" УК России", - заявили в ЦОС.

В ходе проведения следственных действий по месту проживания задержанного в Херсонской области обнаружено и изъято: 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и иные компоненты СВУ.

"Гражданину Украины предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России", - добавили в ФСБ.

ФСБ Украина Херсонская область Запорожская область
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