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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Red Wings починила оба Boeing 777 и вернется к обычному расписанию со среды

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings, допустившая с 12 августа несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing 777, пообещала вернуться к своему обычному расписанию с 16 августа.

"Авиакомпания информирует, что все три имеющиеся в парке воздушных судна Boeing 777 исправны и выполняют полеты. Начиная с 11:00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", - сообщила компания.

Также она проинформировала об изменении расписания рейсов на 15-17 августа.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777. Председатель СКР Александр Бастрыкин по следам публикаций в СМИ о задержках рейсов поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг со стороны компании.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний страны. В ее парк, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, входят 20 региональных Superjet 100.

Red Wings Boeing 777 СКР Александр Бастрыкин
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