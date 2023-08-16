Против авиакомпании Red Wings возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings (ч. 1 ст. 238 УК), сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Следствие установило , что 13 августа 2023 года ответственные за техническую эксплуатацию самолета сотрудники АО "Ред Вингс" решили отправить 406 пассажиров из Антальи в Москву "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования". В результате допуска самолета к вылету "возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", считают в СК.

Следователи выяснят все обстоятельств произошедшего, а также проверят иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.

Возбудить уголовное дело в отношении Red Wings 15 августа поручил председатель СКР Александр Бастрыкин по следам публикаций в СМИ о задержках рейсов авиакомпании.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777 своего парка из трех. Вечером 15 августа авиакомпания сообщила, что неисправности устранены, все три Boeing-777 исправны, и с 16 августа перевозчик вернется к обычному расписанию.

Также она проинформировала об изменении расписания рейсов на 15-17 августа. 15 августа перевозчик, в частности, отменил рейс Жуковский - Шарм-эль-Шейх и задержал рейсы из Уфы в Алма-Ату и обратно. В Red Wings заявляли, что всем пассажирам предлагают размещение в гостиницах и трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт за счет средств авиакомпании.

До этого сообщалось о задержке двух рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно: первый должен был отправиться 12 августа, второй - 13 августа. Рейсы были задержаны более чем на сутки.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний страны. В ее парк, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, входят 20 региональных Superjet 100.