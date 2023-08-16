Red Wings отвергла претензии СК к условиям при перелете из Антальи в "Жуковский"

Система кондиционирования самолета была и остается исправной, заявил перевозчик

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рейс Red Wings из Антальи в аэропорт "Жуковский" 13 августа выполнялся с деактивированной вспомогательной силовой установкой (ВСУ), но "распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов", заявила авиакомпания.

"ВСУ предназначена для обеспечения запуска двигателей и энергопитания воздушного судна без использования дополнительного наземного оборудования. Система кондиционирования самолета была и остается исправной: в полете она функционирует за счет работы маршевых двигателей", - сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

Соответствующий принцип, по его словам, закреплен в первичной технической документации авиапроизводителя и регламентах авиакомпаний.

"Главным приоритетом Red Wings всегда была и остается безопасность. Мы никогда не подвергаем риску здоровье и жизни пассажиров. Любые подозрения на техническую неисправность автоматически приводят к решению об отстранении воздушного судна для досконального выяснения причин и устранения неисправности", - отметил представитель Red Wings, добавив, что сотрудники компании оказывают содействие в предоставлении документации в рамках следственных мероприятий.

Red Wings с 12 августа задерживала международные рейсы из-за неисправности двух из трех своих самолетов Boeing-777. Компания заверяет, что пассажирам задержанных рейсах предлагали размещение в гостиницах и трансфер из аэропорта и обратно за счет перевозчика.

15 августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении авиакомпании по следам публикаций о задержках рейсов, пассажирам которых приходилось подолгу находиться в некомфортных условиях и ждать вылета.

16 августа дело было возбуждено по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК).

Претензии следствия вызвал перелет 13 августа из Антальи в аэропорт "Жуковский". По версии СК, "ответственные за техническую эксплуатацию" самолета люди решили перевезти 406 пассажиров "при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".

"В результате допуска к осуществлению полета воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", - сообщили в ведомстве и пообещали проверить, не допускала ли компания оказание небезопасных услуг в иных случаях.

Вечером 15 августа Red Wings сообщила, что оба Boeing-777 удалось починить, и компания скоро возобновит перевозки по обычному расписанию.