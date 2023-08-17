Экспортеры РФ усомнились в необходимости точечных льгот при поставках пшеницы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экспортеры российской пшеницы сомневаются в необходимости использования "точечных льгот" при поставках зерна за рубеж. Российская пшеница и так имеет высококонкурентную цену. Так они прокомментировали сообщения зарубежных СМИ о том, что Индия обсуждает с Россией возможность закупки пшеницы со скидкой из-за роста мировых цен на зерно. По оценке источников, скидка может составить от $25 до $40 за тонну.

"Мы бы не назвали текущую ситуацию с Индией полноценными переговорами, скорее, идет прощупывание позиций. Желание приобрести пшеницу со скидкой и оплатой рупиями вполне понятно, но для экспортеров зерна не подходит", - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, экспортерам постоянно нужен оборотный капитал для финансирования сельхозпроизводителей и консолидации новых судовых партий зерна. "Поэтому требования к скорости расчетов и ликвидности валюты расчетов мы не можем снизить", - сказал он.

Как подчеркнул Зернин, российская пшеница и так имеет высококонкурентную цену, что подтверждается рекордными объемами отгрузки на экспорт. "Мы работаем на пределе инфраструктурных возможностей, никакие дополнительные льготы или стимулы уже не помогут серьезно нарастить объем экспорта. Скорее наоборот, точечные льготы некоторым импортерам вызовут непонимание других наших покупателей", - считает он.

Как заявил эксперт зернового рынка Александр Корбут, Индия заявляла о возможности закупки 5 млн тонн пшеницы. "Но предполагались и другие варианты действий для нормализации ситуации на рынке, в частности, продажа зерна интервенционного фонда, - сказал он. - При этом не заявлялось о какой-то конкретной стране-поставщике, перечислялись практически все возможные зоны, откуда возможны поставки".

"По вопросу скидки: если рассматривать с точки зрения того, что это будет единый консолидированный покупатель и он заявится на весь объем закупаемого зерна, то, полагаю, что крупная оптовая закупка вполне может быть с определенной скидкой между рыночными агентами. Это нормальное явление и здесь никакого противоречия нет", - заявил Корбут.

"Но при этом надо учитывать, что мы все равно продаем зерно с дисконтом по отношению к той же французской пшенице и всем остальным. Соответственно, скидка, с моей точки зрения, уже есть, - добавил он. - Другим вариантом может быть решение государства. Правительство имеет полномочия временно снижать экспортные пошлины либо обнулять их в пределах определенной квоты при поставках отдельных видов продукции в дружественные страны. В этом случае государство может, так скажем, отказаться от части своих доходов и обеспечить поставку дружественной стране, которой является Индия".

Вместе с тем Корбут считает такой подход не совсем правильным. "Следствием такого объема закупок может стать снижение цен на мировом рынке, роста закупочных цен для наших сельхозпроизводителей не будет. Экспорт же нужен для того, чтобы эффективно развивалось отечественное сельское хозяйство, которое и так "придавлено" экспортными пошлинами", - заявил он.