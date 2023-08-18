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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 августа повысится на 15%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 23 августа составит 4 269,9 рубля против 3 712,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, пошлина повысится сразу на 15% (на 27,2% неделей ранее).

Предыдущий раз пошлина превышала 4 тыс. рублей за тонну в конце мая - начале июня.

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Существенно повысится и пошлина на ячмень - до 860,3 рубля против 439,6 рубля за тонну. До этого десять недель подряд пошлина была нулевой. На кукурузу пошлина увеличится до 2 495,3 рубля с 2 175,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,4 за тонну на пшеницу ($233 неделей ранее), $174,3 - на ячмень ($172,4), $198,1 - на кукурузу ($198,3).

Пошлины будут действовать по 29 августа включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Минсельхоз
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