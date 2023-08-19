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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Игорь Ясулович скончался на 82-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Российском институте театрального искусства ГИТИС.

"Игорь Николаевич Ясулович скончался сегодня", - сообщили агентству в пресс-службе ГИТИСа.

Ясулович родился 24 сентября 1941 года. В 1962 году окончил актерский, а затем, в 1974 году, и режиссерский факультет ВГИКа.

С 1962 года он был актером Экспериментального театра-студии пантомимы ("Эктемим"), в 1964-1994 годах служил в Театре-студии киноактера, с 1994 года был актером Московского ТЮЗа.

В кино Ясулович дебютировал в 1961 году в фильме "Девять дней одного года". Всего на его счету более 320 ролей, снимался преимущественно в ролях второго плана и эпизодах. Среди картин, где он снимался, - "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другие.

Игорь Ясулович
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