Пытавшийся нанести удар в Москве и Подмосковье дрон ВСУ подавили средствами РЭБ

По данным Минобороны, БПЛА упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли попытку Украины совершить атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

"Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск", - рассказали в Минобороны РФ в субботу.

Как отметили в военном ведомстве, пострадавших и разрушений нет.