Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Два человека погибли во время урагана в Калужской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате падения деревьев из-за урагана на туристические палатки на частной базе отдыха "Митино" в Тарусском районе Калужской области в ночь на воскресенье, сообщает прокуратура региона.

По ее данным, погибли 43-летний мужчина и шестилетняя девочка.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев на своей странице в VK уточняет, что еще четыре человека получили ранения. "В выходные там проходил байкерский фестиваль, и в лесу был разбит палаточный лагерь. Во время урагана было повалено множество деревьев, которые раздавили несколько палаток", - написал он.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Луна-25" разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Попытку атаки дронами-камикадзе предотвратили в Ростовской области

Беспилотник повредил крышу, фасад и платформу Курского железнодорожного вокзала

Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Собянин сообщил о пресечении пролета БПЛА к Москве

Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске, есть пострадавшие

Что произошло за день: суббота, 19 августа

Со станцией "Луна-25" произошла нештатная ситуация

Последствия удара БПЛА по аэродрому в Сольцах ликвидированы

Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });