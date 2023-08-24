Белоруссия проявила заинтересованность во вступлении в Новый банк развития БРИКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия заинтересована во вступлении в Новый банк развития БРИКС, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая в четверг на мероприятиях XV саммита БРИКС.

"Готовы присоединиться к усилиям БРИКС по увеличению взаимных расчетов в национальных валютах и созданию общих платежных инструментов. Доминирование в международной торговле доллара и евро несет все больше глобальных рисков, финансовая политика их эмитентов не вызывает доверия. Развивающиеся страны должны быть защищены от произвола и иметь возможность спокойно торговать", - отметил глава белорусского МИД. Его цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он добавил, что "ключевую роль в этом процессе могут сыграть Новый банк развития БРИКС и его инициатива финансировать больше проектов в местных валютах".

"Беларусь заинтересована начать работу по вступлению в эту молодую, но перспективную международную финансовую структуру", - резюмировал Алейник.