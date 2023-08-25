Суд отказал в коллегиальном рассмотрении дела об отмене приватизации "Метафракса"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пермский краевой арбитраж отказался удовлетворить ходатайство АО "Метахолдинг" (ответчик, основной собственник АО "Метафракс Кемикалс") о коллегиальном рассмотрении дела об оспаривании итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" (входит в "Метафракс групп") и изъятии акций в собственность государства.

Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Интерфакса".

Представитель "Метахолдинга" обосновал ходатайство о коллегиальном рассмотрении дела его сложностью, а также привел в пример аналогичное дело об оспаривании итогов приватизации ОАО "Соликамский магниевый завод", которое рассматривалось в коллегиальном порядке. Это ходатайство также поддержал представитель соответчика по делу ООО "Метафракс трейдинг".

Против удовлетворения ходатайства выступила Генпрокуратура, отметив, что не видит необходимости в коллегиальном рассмотрении дела.

Остальные участники процесса оставили решение этого вопроса на усмотрение суда.

В результате судья Татьяна Морозова вынесла определение об отказе в удовлетворении ходатайства о коллегиальном рассмотрении дела.

Также в суд поступили и иные ходатайства.

В частности, Генпрокуратура приобщила ряд документов, касающихся информации о наличии вида на жительство (США) у бенефициара компании Сейфеддина Рустамова (как трастовый управляющий контролирует АО "Метахолдинг" через Sorcy Investments Trust). Также документы Генпрокуратуры касались ответов различных государственных органов, касающихся порядка приватизации, информации о выплате дивидендов и др.

Представитель "Метахолдинга" возражал против приобщения этих документов, однако в итоге суд решил их приобщить.

В августе Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании незаконными итогов приватизации АО "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу государства акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (основной владелец "Метафракс Кемикалс", 281 672 929 акций, или 93,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (2 124 000 акций, 0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (802 299 акций, 0,3%).

Свои требования прокуратура мотивировала тем, что в "ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо ее воли АО "Метафракс Кемикалс". По мнению истца, предприятие представляет стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

В свою очередь в пресс-службе "Метафракс Кемикалс" сообщали, что считают приватизацию законной и имеют все подтверждающие документы, компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

В рамках рассмотрения дела суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил ряд обеспечительных мер. В частности, арестовал часть денежных средств на счетах компании, движимое и недвижимое имущество, а также акции, принадлежащие ответчикам. Также суд запретил органам управления предприятия принимать решения о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения членам совета директоров, совершать иные действия и сделки, имеющие целью вывести денежные средства и имущество из собственности предприятия.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу прокуратуры о наложении запрета выплачивать дивиденды компании, совершать любые действия, которые ухудшают положение работников или влекут остановку производства. ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ в части реорганизации, ликвидации, смены структуры органов управления "Метафракс Кемикалс". Запрещено вносить любые изменения в реестр акционеров.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. Сайт компании сообщает, что химический дивизион группы включает в себя, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

В настоящее время списки аффилированных лиц компания не публикует, а списки за прошлые периоды - удалила. Ранее со ссылкой на список аффилированных лиц по состоянию на конец июня 2022 года сообщалось, что АО "Метахолдинг" владело 95,9% уставного капитала "Метафракс Кемикалс", гендиректор "Метафракса" Владимир Даут - 0,5%.

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2022 года сократило выручку по РСБУ на 15% к уровню 2021 года - до 27 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 22,6% и составила 10,6 млрд рублей.