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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Кредиторы оценили обязательства российской "дочки" Google в 20,2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Объем денежных обязательств российского юрлица Google - ООО "Гугл" - перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорится в материалах по итогам первого собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа.

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Участником собрания кредиторов с наибольшим размером требований стала ФНС РФ в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей. В собрании также приняли участие АО "Ижевский радиозавод", ООО "Медиаскоп", ООО "Альфа Текстайлз", ООО "БиоМикроГели", ООО "Дубль ГИС", ООО "Проксима Текнолоджи", ООО Роксот", ООО "Диалог".

Участники собрания, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Само ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года, заседание по существу дела запланировано на 18 октября.

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из России; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google, входящая в Alphabet Inc., с конца 2021 года дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

Google Гугл ФНС ФССП Медиаскоп
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