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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Временный управляющий российской "дочки" Google выявил у нее признаки преднамеренного банкротства

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Временный управляющий ООО "Гугл" выявил у российской "дочки" Google признаки преднамеренного банкротства. Соответствующее уведомление он разместил в понедельник на Федресурсе.

Признаки фиктивного банкротства не выявлены, сообщил управляющий.

Процедуру банкротства в отношении ООО "Гугл" суд ввел в конце ноября прошлого года. Временным управляющим компании был утвержден Валерий Таляровский.

Российские власти уже после первых заявлений зарубежных компаний о намерении покинуть рынок РФ из-за украинских событий публично предупредили иностранный бизнес о том, что будут следить за возможными случаями преднамеренных банкротств. "Каждому факту прекращения деятельности будет дана правовая оценка на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом РФ", - говорилось в заявлении Генпрокуратуры от 11 марта 2022 года.

Google не анонсировал планов полностью покинуть российский рынок, однако его юрлицо в РФ, подвергнутое многомиллиардным штрафам за различные нарушения законодательства, в июне прошлого года обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве.

Согласно материалам первого собрания кредиторов ООО "Гугл", состоявшегося 22 августа, объем денежных обязательств компании перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей (из них около 19,6 млрд руб. приходится на Федеральную налоговую службу).

Google Федресурс Прокуратура Российской Федерации
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