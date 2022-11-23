Володин сообщил об удовлетворении судом иска "Думы ТВ" к Google на 1 млрд руб.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования "Дума ТВ" (АНО "Редакция парламентского телевидения") к ООО "Гугл" на 1 млрд рублей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду на пленарном заседании.

Суд обязал "Гугл" восстановить доступ к YouTube-каналу "Дума ТВ", а в случае неисполнения решения - взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день до достижения 1 млрд рублей. Каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое, сообщили в пресс-службе Думы.

Там же отметили, что Володин предложил депутатам взять этот вопрос на контроль.

"Комитету по вопросам семьи, женщин и детей - продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить "Гугл" "Думе ТВ", на решение проблем детей. А в случае, если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим комитет по безопасности подумать, как мы будем эти средства возвращать", - цитирует Володина пресс-служба.