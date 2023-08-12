Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа или начале сентября

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина может пройти в конце августа - начале сентября, информируют в субботу европейские СМИ со ссылкой на сообщение турецкого телеканала "А Хабер".

Согласно этому сообщению, Эрдоган надеется, что Путин приедет в Турцию, но если этого не произойдет, то не исключено, что турецкий лидер посетит Россию.

Телеканал отмечает, что основной темой встречи станут перспективы возвращения России в черноморскую зерновую инициативу, из которой она вышла 18 июля.

В конце июля, отвечая на вопрос о возможности визита в Турцию в августе этого года, Путин сказал журналистам: "Я не знаю, мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим. Он меня приглашал еще до выборов (в Турции), но мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему".

"Визит за неделю или за несколько недель до выборов можно было рассматривать как попытку оказать влияние на внутриполитические процессы - ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились, либо у нас, либо у них, посмотрим", - пояснил президент РФ.