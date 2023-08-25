Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Встреча лидеров России и Турции готовится, она скоро состоится, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На вопрос о перспективах такой встречи, о времени и месте переговоров, он отметил: "Есть понимание, что эта встреча состоится скоро".

"Мы уже в ближайшее время сообщим, когда точно и где точно она состоится. Уже она готовится, - добавил Песков. - Обычно со странами-партнерами мы синхронизируем такие объявления о визитах".

Ранее этим летом турецкие СМИ и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не раз высказывали предположение, что Путин встретится с Эрдоганом в Турции уже в августе. В середине августа турецкий телеканал предполагал, что эта встреча может состояться до конца лета или в сентябре. 21 августа Эрдоган допустил, что эта встреча может пройти в сентябре, если президенты найдут на нее время. Он, в частности, не раз выражал желание обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.