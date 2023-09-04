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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Украинские дроны сбиты над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 1:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области", - заявили в ведомстве.

Минобороны РФ Крым Курская область
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