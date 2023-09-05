Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в российском военном ведомстве.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Крым", - сказали в Минобороны РФ.