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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в российском военном ведомстве.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией республики Крым", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Крым Украина
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