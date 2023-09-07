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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Военные РФ сообщили о перехвате еще одного украинского дрона в Брянской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российские военные нейтрализовали украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

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"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, это произошло в четверг около 17:30 по московскому времени.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщало о нейтрализации украинских дронов в Брянской области около 6:30 и в районе 7:30 по московскому времени.

Минобороны РФ Брянская область
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