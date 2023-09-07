Административное здание загорелось после атаки дрона ВСУ на промобъект в Брянске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на промышленный объект в Брянске.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", - написал глава региона в четверг в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.