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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Административное здание загорелось после атаки дрона ВСУ на промобъект в Брянске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке на промышленный объект в Брянске.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", - написал глава региона в четверг в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы.

Брянская область Александр Богомаз
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